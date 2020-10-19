網路徵才職缺百百種，但很多恐怕跟外表看起來差很大。一名女子應徵線上客服人員，沒想到一到面試現場後才發現，不但工作環境詭異，而且整層樓全是女的，實際工作內容曝光後，更讓她嚇傻。

原PO在《Dcard》發文表示，日前在人力銀行看到有線上客服的職缺，原本以為就是做線上打字的客服人員，頂多再接個電話，沒有想太多，而且看到徵才條件寫月休8天、每日工時8小時、月薪28000元至40000元，因此不疑有他，並沒有仔細看公司資料就先投履歷了。

原PO指出，面試當天，去到公司才發現，是一間老舊公寓，根本不像公司，她開始覺得不對勁，面試現場只有6個女生在上班，而且整層樓都是妹子，最奇怪的是，面試官劈頭就問她2次「有男朋友嗎？」還說「因為有些人的男友可能會反對做這個」。面試到一半，對方突然打開電腦要求她坐在鏡頭前面，還詭異的笑說「我們這邊有各種濾鏡，不用怕上鏡難看」，隨後才說工作有視訊要求。

原PO在操作電腦時，看到公司網路平台的名稱，不料上網一查才發現，該公司是直播平台，而且有分「限制級」和「普通級」，讓她當場嚇壞。原PO在《Dcard》寫下「面試客服人員驚變限制級直播主」，她指出直播主的薪水很高沒錯，但每個性質不同，雖然她相信有開視訊只單純與用戶聊天的直播主，但不是每個直播主都能靠這賺錢，最讓她驚恐的是，誰知道下一秒公司會不會翻臉說妳業績很爛、公司沒賺，然後逼妳脫衣。

(中時新聞網)