全台公費流感疫苗供貨吃緊，衛福部長陳時中日前宣布暫緩令，民怨四起，花蓮縣共9萬劑配額，目前施打率已完成54％，雖還有3萬餘劑，花蓮衛生局長朱家祥直說「精算後，花蓮疫苗確實不夠」，將優先保留給學生與高危險族群接種，即日起暫時不配給各醫療院所。

衛生局統計，截至上週已施打48566劑，朱家祥指出「花蓮疫苗確實不夠用」，校園群聚是流感感染窩，剩餘的3萬4000多劑將保留給國小、國中、高中、高職、五專1至3年級學生，還有住宿型長期照顧機構對象、6歲以下及需施打2劑的3歲以下孩童，今起不再配給給醫療院所。

衛生局目前已停止配發疫苗至醫療院所，花蓮部分醫院也公告「學齡前及成人公費流感疫苗已全數施打完畢，尚未接種民眾請洽鄰近衛生所」。

「目前各醫療院所並非完全沒有疫苗可打」朱也強調，據上週統計，目前還有近1萬劑疫苗，若以每天2500人接種換算，民眾本週仍可接種；提醒民眾施打前，先電洽醫療院所詢問是否還有疫苗，避免白跑一趟。

花縣衛生局雖然目前已停止配發疫苗至醫療院所，朱家祥強調，不代表各醫療院所現在完全沒有疫苗可打。（羅亦晽攝）

(中時 )