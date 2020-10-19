前高雄市長韓國瑜遭罷免後，有民眾發起一波罷免活動，高雄市議員黃捷、陳致中等人都遭點名，且都已經啟動第二階段連署。其中，陳致中罷免案於11月2日就要二階送件，總部今(19日)則表示，離門檻還有8000份。

罷免陳致中總部先前指出，第一階段才送3300份連署書，已展開二階連署，在11月2日截止，希望可以募集到3.5萬份。「罷中總部」外的看板，以粉紅色為底，並畫上瓢蟲的圖案，同時上面還寫有「罷不掉，被人笑」、「鎮港除蟲隊，全民抓瓢蟲」的標語。

據《中評社》報導，陳致中罷免案距離門檻還差8千份，二階連署告急，總部今天急喊「不能沒過」；總部發言人郭倫豪指出，最後兩週會想辦法衝刺，會廣設更多行動連署站。

然而，針對罷免行動，陳致中先前曾透露心聲，表示尊重不同民意、恪盡民代職責，努力為地方服務，認真問政監督，加倍打拚做事回報選民。

另外，「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」發言人徐尚賢 則指出，今日中選會告知四個罷免團體都成功完成第一階段的連署，鳳山清捷隊非常樂見人民展現公民意志，也懇請社會大眾能給台灣公民罷免權公平的空間、公開的方式、公正的標準。

(中時新聞網)