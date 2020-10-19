笑氣近年成為年輕人新興助興物品，目前未被列為毒品，但對身體危害不亞於毒品，新北市議員張志豪19日在議會質詢時指出，新北市今年1到10月查獲件數有65件，是去年整年18件的3.6倍，桃園已訂定自治條例，連台北市長柯文哲都用行政命令規範相關場所，新北還在等中央訂定法規毫無作為，「輸給柯文哲。」

張志豪說，桃園推自治條例比中央的十月底還快，針對特定氣體不當使用，對營業場所也有規範，新北市用社會維護法，但嚇阻作用有限，新北市警察局長陳檡文坦言再犯率「應該滿高的」。

張志豪說，如果自治條例太慢，台北市用行政命令直接規定營業場所，但新北市衛生局卻要等中央法令，至今無法可管，抓到也是輕縱。

陳檡文說，目前針對場所，市府會利用「第三方警政」工作，結合各行政機關和相關法規，淨化治安顧慮場所；衛生局長陳潤秋則說，目前中央法令已經預告。

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(中時 )