不少網友指出，速食店炸雞塊的靈魂莫過於隨餐附贈的糖醋沾醬，甚至還有人專門到店裡購買糖醋醬，導致店家決定限制購買。不過網友透露，糖醋醬除了配雞塊外，也能做成許多創意料理，成品更是意外的好吃。

一位網友在PTT「cookclub版」上發文詢問「大家都怎麼用速食店的糖醋醬？」原PO表示，有時候速食店附的醬料包沒用掉會留下來，番茄醬可以拿來做番茄炒蛋或做義大利麵等等料理，用途很廣。不過糖醋醬除了配雞塊以外，就一直放在冰箱裡不知道該怎麼使用，問其他人有沒有什麼推薦的做法？

貼文一出，許多人也都是拿來沾自己額外去賣場買的雞塊薯條，表示「買市售雞塊吃好吃滿」、「冷凍薯條雞塊炸來配」、「配炸雞，雞排」、「當莎拉醬」。

但也有網友分享自己的創意做法，表示「我爸都做糖醋魚，很好吃」、「拿來醃肉再炒，好吃」、「薯泥（馬鈴薯+番薯）調味我有用糖醋醬，還不錯吃」、「之前拿來做過一次左宗棠雞，意外的好吃」、「炒花枝加蔥」、「試過煎好雞蛋豆腐後淋在上面，我老公滿捧場的」。

(中時新聞網)