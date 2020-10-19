嘉義縣在龍獅運動混合組客家獅項目拿下金牌。（嘉義縣教育處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣在男子組健美健美組第一級拿下金牌。（嘉義縣教育處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

109年全民運動會17日至22日於花蓮縣舉行，嘉義縣代表隊至今已拿下4金2銀5銅，一雪上一屆僅奪下1面金牌的恥辱，從教練到選手各個士氣大振，縣府教育處預期到賽期結束還有奪金機會，同時也藉此賽事，提前為下一屆全民運部署，期待111年在嘉義縣登場的全民運能再創佳績。

這一屆賽會，嘉縣共派出229名選手，參加17種比賽，首日女子組沙灘角力第八級、男子組健美健美組第一級和混合組龍獅運動客家獅項目就奪下3金，其中最振奮人心又屬沙灘角力。

替嘉縣獲下第一面金牌的莊茵婷，對上實力堅強的奧運國手，就連莊茵婷自己都覺得毫無勝算，上場後反因沒有壓力，實力獲得最大發揮，雙方鬥得旗鼓相當，在獲得第1分領先對手後，莊茵婷告訴自己絕對不能錯失獲勝機會，最終獲得勝利，讓她特別感謝啟蒙恩師黃俊勝及莊淑芳師母對她的長年照顧，才能替嘉縣拿下首金。

縣府教育處長陳添丁表示，此屆全民運對嘉縣格外具意義，為檢討上屆只有1金的表現壓力，特別在賽前下達軍令狀，「沒有3金不回來」，到19日已獲4金2銀5銅，特別感謝所有選手不負眾望，首日即達標，尤其作為下一屆全民運主辦縣市，嘉義縣正好藉由此次賽會觀摩、練兵，希望111年全民運，可以把 更多金牌留嘉義縣。

全民運賽程至22日，據縣府教育處評估，還有金牌落袋的機會，今年除選手參賽獎勵金提高及全額補助參賽天數費用外，在體育政策上，教育處亦挹注培訓經費80萬元，補助沙灘角力等10項目加強培訓，教育處承諾未來對於體育的扶植力道只會再加大，以提振嘉縣運動風氣及競賽實力。

(中時 )