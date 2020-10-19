台中市議員賴佳微19日於財政經濟委員會質詢指出，今周刊發佈的2020年永續城市調查，裡面針對不同的指標以及民意調查加以評比。在社會力以及環境力台中都還有六都第三名，但是經濟力的面向中無論是客觀數據或是民意調查的結果，台中市完全就是榜上無名，間接導致台中市在整體城市評比上吊車尾。各項經濟數據也都是六都末段班，呼籲在坐局處首長能夠上緊發條，不要讓台中的經濟能力拖垮城市的發展。

賴佳微指出，在這份報告詳細的調查中，台中市的整體表現非常差勁，低收入占總人口比率六都第二高，人均負債六都第二高，自籌財源比率六都倒數第二。在民意調查上，民眾對於市府在推動經濟發展表現的態度認為是進步的也在六都後段班排第四。跟經發局相關的再生能源推動業務整體表現，台中市也排倒數第二名。

賴佳微表示，幾乎沒有一項數據排在前面，難怪經濟力面向的評比上，台中市榜上無名，民意調查中也是在後段班，顯示台中市民對於盧秀燕市府在推動經濟發展上真的相當無感。

賴佳微說，台中市自籌財源比率是六都倒數第二，市長不懂得如何開源，而是萬事找中央，當一個中央處理器。難道媽媽市長是要跟中央說，我不想努力了嗎？

財政局說，今周刊公布的2020永續城市調查，是以各縣市107年度決算審定數設算評比，台中市自籌財源比率52.15％，市長盧秀燕107年底上任後，隨即指示各機關開源節流，嚴格控管財務收支，積極建設活絡經濟發展，台中自籌財源數已由107年度619.21億元增加至今年度693.33億元，增加74.12億元，自籌財源比率已較107年進步，未來將持續落實各項開源措施，提升自籌財源，推動重大市政建設。

針對再生能源推動整體表現，經發局表示，今周刊以成長率評比，因台中市分母較大（含水力發電部分），因此成長率看起來不高；但如以增加率（包含太陽光電、風力發電及其他）來看，台中市去年再生能源相較107年裝置容量，成長7.57％；太陽光電增加率，去年相較107年增加約107MW，增加量為全國第六。

經發局強調，市府為吸引各大產業落地台中，成立「招商工作小組」積極訪廠，深入了解產業投資需求，對於廠商投資、轉型及升級相關程序與投資障礙排除提供協助方案，至今已召開9次會議、促進196億元投資，讓市民、廠商有感。

(中時 )