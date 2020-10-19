苑裡舊社里一名3歲幼兒在家玩耍，卻不慎將自己反鎖房內，家人因無備用鑰匙無法開門，只好急向轄區通霄分局山腳派出所求救，所長張景霖趕到現場，扮起鎖匠，利用簡單工具打開房門，才解決一場虛驚。

18日晚間，家住苑裡鎮苗舊社里蘇姓婦人向通霄分局山腳派出所報案，指稱3歲的孫兒獨自一人在房間玩耍，結果不慎將自已反鎖房內哇哇大哭！因家人都沒有備用鑰匙，無計可施只好報警協助。

山腳所長張景霖獲報趕到現場，聽見幼兒嚎啕大哭，警方一面先安撫小孩情緒並試著引導小幼童開門，無奈小孩因年紀太小，聽不懂警察指令，且適逢假日，無法找到鎖匠幫忙開鎖，所長經與家屬商討後，找來鐵鎚及螺絲起子，功撬開房門，解除一場虛驚。

警方提醒，依據兒少法，獨留6歲以下孩童在家或是被不適當方式照顧，可開罰3千到1萬5千元。家長盡可能與孩童同一空間活動，減少離開視線的時間，幸好這回只是小朋友收到驚嚇，要是發生意外，粗心的家人恐怕後悔莫及。

(中時 )