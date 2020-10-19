國巨衝浪隊13歲的中法混血小將尤佳琦，在屏東佳樂水衝浪大賽獲得U16青少年短板冠軍。（國巨運動競技發展協會）

第15年舉辦的屏東縣滿州佳樂水國際衝浪大賽落幕，儘管外國選手因為新冠肺炎疫情無緣參賽，仍齊聚許多國內優秀好手，國巨集團千金陳少喬成立的國巨衝浪隊，獲得1座冠軍、3座亞軍及1季軍、1殿軍佳績。

為了提升選手實力，國巨衝浪隊今年邀請有「台灣衝浪教父 」之稱的短板衝浪好手「咕咕」郭恆良擔任總教練，這也是國巨衝浪隊第二年培訓台灣選手，也在這次屏東佳樂水國際衝浪大賽開始看到訓練萌芽的成果。

以往都是由台灣頂尖的成人選手打進決賽的「男子公開組短板」，這次國巨衝浪隊的12歲選手劉明讓，除了一舉殺進決賽中，更獲得該組別季軍的佳績；13歲的中法混血小將尤佳琦，更獲得U16青少年短板冠軍，另外女子選手鍾昀蓉也拿下女子公開組短板亞軍。

看著旗下選手有好成績，陳少喬開心表示：「這次的比賽，對我們培訓的青少年選手可說是個大躍進，『國巨運動競技發展協會』未來期許能吸引、栽培，甚至發掘更多年幼的衝浪小選手，同時帶動新一波衝浪潮流。」

(中時 )