古曜威出道2年19日舉辦《我們都心軟》兩週年感恩記者會，外型帥氣的他，先前傳有粉絲開價1萬元邀他「純吃飯」，更有人豪擲30多萬請他當一個月的「伴遊」；對此，古曜威昨坦言提出邀約的對象男女都有，羞澀表示：「賺錢還是靠自己比較實在，如果真的去拿不到錢怎麼辦，天下沒有白吃的午餐。」

發行過四張單曲唱片的他，踏上歌手路至今仍像在做夢般，珍惜每一次的工作機會，卻也曾遭合作廠商打槍換人，古曜威說：「進入演藝圈才發現跟自己原本想像的狀況不太一樣，現實面比較多。」有些廠商合作後看到效果不佳就想把他換掉，幸好種種挫折並沒有打擊他的信心，「因為我出道前有1、2年不斷在試鏡、拍廣告，試鏡很容易被打槍，所以還滿能釋懷」。

記者會上邀請女團「伊梓帆」站台，與古曜威合作韓系舞蹈，問他最喜歡哪位團員？古曜威點名認識最久的「梓梓」，遭虧喜歡上圍豐滿的女生，他害羞表示：「（胸圍）不要太小都可以，B以上。」他之前在新歌〈我們都心軟〉微電影裡演出同志情，現實生活已單身2年多的他，目前重心放在衝刺事業，之後除了繼續推出新歌，也打算朝戲劇圈發展。

古曜威今辦感恩記者會。（吳松翰攝）

古曜威今辦感恩記者會。（吳松翰攝）

(中時 )