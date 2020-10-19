基隆市政府規畫「海派浪漫 24小時Non-Stop不斷電玩基隆」推出3種白天與夜晚遊程路線。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府規畫「海派浪漫 24小時Non-Stop不斷電玩基隆」推出3種白天與夜晚遊程路線，帶遊客夜釣白帶魚、走訪崁仔頂漁市、體驗海女生態等，相關遊程19日在電商平台上架，民眾可上網自行選購。

基隆市政府觀光及城市行銷處將基隆分為白天「海派基隆」與夜晚「浪漫基隆」，推出「山海冒險」、「都會文青」、「悠活基隆」3種不同風格的遊程路線，其中包含在和平島欣賞潮汐、體驗海女生態、走訪崁仔頂漁市、夜釣白帶魚、海上觀賞日出等，串聯地方亮點、特色餐廳、風格店家。

基隆市長林右昌表示，在後疫情期間，是台灣提升自己的軟、硬體能量最好的時機，以往台人出國平均一年花費8千億，若只要有1成遊客留在台灣，對國旅就是一大活水，這次基隆與中央攜手，讓民眾可以安心旅遊，以文化、歷史與在地生活做為核心價值，創造深度體驗遊程，帶領遊客一同探索不同時分的基隆，也歡迎更多旅行社前來開發基隆，讓更多人透過旅遊愛上這座港灣城市。

觀銷處長曾姿雯說，除了這三條遊程路線，也將邀請旅遊產業界共同踩線，朝深度旅遊體驗開發，吸引遊客走入在地巷弄，體驗在地人生活，提升我國旅遊品質，此外，24日晚上在和平島公園舉行島嶼風情派對活動，與「斯邦奈spunite」合作打造封島電音派對，歡迎遊客再到基隆暢玩。

(中時 )