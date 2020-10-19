受疫情波及、海外旅遊禁令影響，全球觀光嚴重受挫。於6月1日起暫時不對外開放住房的台北文華東方酒店，館內餐廳除文華cafe自助餐廳暫停營業外，僅3家餐廳開放營業；近期因台灣防疫有成，國旅市場夯，台北文華東方酒店表示「將於12月份重新開放客房服務，進一步的詳細訊息將會在近期公布。」

台北文華東方酒店為全台唯一米其林「5間紅房子」推薦的5星飯店，實為難得。目前推出線上旅展，販售米其林星級餐盤推薦餐飲、芳療優惠券。而10月30日開跑的ITF台北國際旅展，各大知名飯店業者皆設有展攤，台北文華東方酒店改推線上旅展，優惠僅到11月8日，餐廳優惠如米其林1星「雅閣」桌菜10人享用優惠券，原價4萬3780元，特價3萬8500元，享88折；米其林餐盤推薦Bencotto義大利餐廳3道式午間套餐優惠券（2券組）原價3696元，優惠價3180元，享86折。

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