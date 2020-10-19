台南將軍區農會近年發展蘆筍產業，更看準化妝、保養品市場，產學合作以生技提煉蘆筍萃取物製作精華液、沐浴露，搶攻商機，市長黃偉哲也下場體驗精華液保養效果。（莊曜聰攝）

台灣化妝及保養品內外銷市場一年產值突破千億，農特產也能做保養品，有業者從畜試所技轉，用鹿茸開發面膜、護手乳等產品，頗受消費者青睞。（莊曜聰攝）

台灣化妝、保養品內外銷年產值破千億元，大餅吸引業者投入，連農特產品都能用來製作保養品，台南將軍區農會發展綠蘆筍產業，除生鮮蘆筍外，也和成功大學團隊合作，以2年時間研發，從綠蘆筍中萃取多醣體，製作護膚凝露及沐浴露，搶攻市場，在地鹿農林昆鋒也從畜試所技轉，開發鹿茸周邊產品，面膜、護手乳頗受歡迎，搶攻市場。

將軍區農會總幹事吳明成指出，將軍區露天、設施栽培綠蘆筍種植面積約45公頃，年產量1200公噸，產值約新台幣1億4000萬元，其中以溫網室等設施栽培面積居全台之冠，且全年都可供應市場。

除了供應生鮮市場外，農會也開發出蘆筍香鬆、茶包等產品，將蘆筍纖維較粗的部分充分利用，為了提升產業競爭力及附加價值，2年前開始與成大生命科學系共同研發蘆筍次料的循環利用，提煉出具有抗氧化、保溼作用的多醣體，並運用在保養、清潔用品上，開發出護膚凝露（精華液）、沐浴露，且商品化正式開賣，也和生技公司合作，將導入美容護膚課程，協助婦女二度就業。

另外南市在生鮮鹿茸產量上居全台第二，有養鹿業者就用新鮮鹿茸開發出周邊製品，台灣鹿茸生技公司負責人林昆鋒接下家族養鹿事業，開拓新市場，他向畜試所取得多項技術轉移，用鹿茸製作雞湯、保健食品，還有面膜、乳液、護手霜等保養品，頗受消費者青睞，業績也超過生鮮鹿茸，前景可期。

(中時 )