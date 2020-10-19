雲林縣口湖鄉宜梧聚落，以手工鐵花窗訴說「阿嬤的柑仔店」等在地的故事。（張朝欣攝）

雲林縣口湖鄉宜梧聚落，以手工鐵花窗訴說「千歲醒獅團」等在地的故事。（張朝欣攝）

雲林縣政府今年選定口湖鄉宜梧聚落進行「城鎮之心人文景觀再造」計畫，設計公司利用13面鐵花窗，訴說「民主先聲」李萬居、「千歲醒獅團」等在地故事，手工製作的鐵花窗充滿工藝美學與復古風格，還未正式啟用即吸引眾多民眾拍照打卡。

雲林縣政府向營建署爭取經費，進行「城鎮之心人文景觀再造」計畫，選定口湖鄉宜梧社區，委由水牛設計部落公司執行，計畫重點在於透過不斷與地方溝通、聆聽在地需求，並轉化為相關景觀營造點。

水牛設計部落公司負責人呂耀中找來新北市「做鐵工的人」曾文昌，結合在地歷史文化產業，創作13面鐵花窗裝於社區民宅，有別於一般的雷射雕刻鐵窗，鐵花窗完全以手工製作，呈現傳統工藝美學，搭配社區老房子，兼具現代與復古之美。

呂耀中表示，「梧庄公論民主聲」鐵花窗，訴說「民主先聲」李萬居的故事，李萬居1901年出生於口湖鄉梧北村，一生致力民主運動，配合「李萬居精神啟蒙館」，可讓更多人了解口湖的民主聖地。

「千歲醒獅團」鐵花窗記錄梧北社區長輩們組成醒獅團的故事，梧北社區發展協會理事長王春生、梧北村長李尚穎指出，「千歲醒獅團」由10餘名65歲以上長者組成，年紀最大者已80餘歲，可惜成員陸續凋零，希望藉由鐵花窗寫下這段鄉野傳奇。

還有介紹92歲阿嬤的柑仔店、在地農漁產的鐵花窗，13面鐵花窗訴說10個故事，配合當地地標水塔的活化，整個景觀再造計畫預計11月中完成，12月啟用，打造雲林沿海最新特色景點。

(中時 )