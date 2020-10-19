雲林縣長張麗善赴虎尾、土庫探視百歲人瑞，各自分享長壽秘訣，唯一相同的是阿公阿嬤都有一顆愉悅的心（周書聖攝）

雲林縣政府今年總共發放1億7千多萬元重陽敬老金，全縣共8萬多人可領取，其中有113位百歲人瑞可獲得1萬元的重陽敬老金。雲林縣長張麗善19日帶著壽麵、蛋糕等禮品，前往虎尾、土庫探視多名百歲人瑞，並親自頒發1萬元敬老金

雲林縣最長壽人瑞為107歲廖蔡愛，居住於虎尾鎮興中里，年輕時務農維生，目前身體狀況良好，還能自主行走，時常做體操保持健康，飲食則少量多餐，早上一杯雞精，晚上一杯牛奶，幾乎不忌口。

土庫鎮的100歲阿嬤黃張扁則是粗茶淡飯，幾乎每天只吃地瓜葉，和番薯籤飯。一生勤儉持家，還曾2度榮獲模範母親表揚。土庫鎮103歲吳許炭阿嬤每天固定吃荷包蛋，不吃加工食品，喜歡在家泡茶拔草。

百歲人瑞各有各的養生法則，唯一相同的是，每一位長壽阿公阿嬤都有一顆快樂的心。雲林縣長張麗善強調，縣內已建置142處長青食堂，138處社區照顧關懷據點及C級巷弄長照站。未來將持續推動老人福利政策，打造高齡友善的城市

(中時 )