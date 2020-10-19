台北一名禮儀公司女業務小美（化名），開車前往與一名黃姓博士人夫洽談喪葬產品買賣時，不料黃男上車後趁她專心開車之際，竟以左手觸摸右大腿，被推開後再摸胸部，小美不甘受辱，士林地院審理後將黃男依違反性騷擾防治法，判處拘役50日。

判決書指出，黃男2019年11月與小美洽談喪葬產品買賣時，坐上副駕駛沒多久，就趁小美開車不及抗拒，以左手觸摸小美穿著褲襪的右大腿，小美立刻將他的手推開，沒想到黃男變本加厲，趁她轉身拿後座包包，再以左手背觸碰小美胸部，小雯不甘受辱，將黃男趕下車後，立刻到淡水分局報案，黃男於法院審理時坦承不諱。

法官認為，小美與黃男僅接洽喪葬產品買賣業務，並無特殊情誼，但黃男竟利用兩人在單獨在車內機會，碰摸小美的右大腿與左側胸部，已構成性騷擾防治法第25條第1 項之性騷擾罪。

法官審酌黃男為博士畢業程度、已婚、與家人同住、現為夜班保全、月薪約新台幣2萬8000元，家庭、生活、經濟狀況等一切情狀，量處拘役50天，如易科罰金得以新台幣1000元折算1天。

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(中時新聞網)