謝忻19日錄狼谷育樂台《星光歡樂城》，她日前被爆料有新戀情，與奧迪男甜蜜約會，她表示兩人相差5歲，「我會這樣定義，應該說是圈外的好朋友，不想給他太多壓力，所以低調謹慎處理，我也不想把話說得多直接，對他來講也不好，圈外朋友一定無法承受這樣的壓力。」她希望兩人能朝好的方向前進，但心底也有幾分擔心，「瓜哥（胡瓜）前幾天還傳訊息給我，說我是不是忙著談戀愛，他很祝福」。

何時帶奧迪男見親友？謝忻表示：「太快了，我覺得你要把對方定位成男女朋友，還要一陣子，擔心嚇跑他，一般民眾其實不能理解這樣的壓力。」今年有無閃婚可能？她笑喊：「不可能！我們八字都沒一撇，要閃之前，我一定……不會讓大家知道。」她提及奧迪男在自己低潮時，始終不離不棄，還會理性鼓勵，「他讓我知道他一直都在。」

謝忻臉書卡卡。（吳維書攝）

謝忻現在每周二早上到莊敬高職教音樂，她笑稱學生都很乖，被問是否開更多課，她笑回：「之後要看時間允不允許，臉書如果一直不還給我，就只能開更多課了。」她近日臉書不能用，短短近1周延遲3個業配，損失4、50萬，現在只希望臉書能早日暢通。

(中時 )