苗栗大閘蟹比賽，評審仔細觀看參賽大閘蟹外觀。（謝明俊攝）

苗栗大閘蟹比賽，19日上午在苑裡舉行。（謝明俊攝）

苗栗大閘蟹比賽，19日上午在苑裡舉行，評審仔細品嘗蟹黃香氣。（謝明俊攝）

苗栗大閘蟹比賽，19日上午在苑裡舉行，評審仔細品嘗蟹黃香氣。（謝明俊攝）

苗栗大閘蟹比賽，獅潭蟹農邱俊義夫婦勇奪特等及頭等獎。（謝明俊攝）

苗栗養殖大閘蟹自上周起陸續上市，今年受到氣候炎熱及乾旱雙重影響，造成大閘蟹成熟遲緩，許多蟹農雖已掛牌上市，但為了要提供給消費者優質產品，必須延遲上架販。19日上午，苗栗縣政府在苑裡舉辦大閘蟹比賽，結果獅潭蟹農邱俊義一舉拿下特等及頭等獎，成為今年最大贏家。

苗栗養殖大閘蟹的歷史已有10年，目前以頭份、三灣、南庄、獅潭等地為主要養殖區，苑裡地區也有少數蟹農，在火炎山下養殖，最盛時期，全縣有多達100多戶蟹農，目前蟹農數量有稍減，今年僅有28組蟹農參與大閘蟹比賽。

據蟹農表示，今年氣候異常，至今氣候持續高溫，由於大閘蟹成熟時期，需要連續低溫氣候，以利肉質結實及膏黃生長，但今年自中秋節過後，氣溫持續走高，東北季風鋒面微弱，並未帶來低溫環境，不利大閘蟹熟成。

部分蟹農上周就掛牌上市賣蟹，卻發現部分大閘蟹不夠熟成，膏黃量不足，肉質也不夠緊實，為了維持苗栗大閘蟹的口碑和品質，因此，部分蟹農決定要延後上市1至2周，以待大閘蟹熟成再行銷售。

同時，今年桃竹苗地區雨量不足，尤其最近幾個月降雨嚴重短缺，造成許多地區山泉水或是溪水不足，使得蟹池供水出現緊張，也影響了大閘蟹的熟成期生長。

今年共有28組蟹農參賽，苗栗縣政府農業處特別聘請4位評審，加上農業處評審1名，共5人負責評鑑，結果獅潭蟹農邱俊義、吳孟庭夫檔，勇奪特等及頭等2個獎項。苗栗縣長徐耀昌頒獎時期望蟹農們再上一層樓，讓大閘蟹成為苗栗特色農產之一。

苗栗縣大閘蟹比賽

(中時 )