南投一名60歲男子，右手突然失控，好像手有自己的意識般，會突然伸手抓東西，或握住物品，把自己跟家人都嚇壞了！南投醫院復健科主任周建文指出，那是罕見的「他人之手症候群」（Alien hand syndrome）。

周建文表示，患者有糖尿病及高血壓等慢性疾病，但沒有規律服用藥物。發作當天上午有出現眩暈、耳朵有脹鳴感，下午時右手就開始出現反覆、衝動地伸手抓握東西且無法放開手，且語言出現斷續緩慢等症狀，送醫檢查，發現左側前大腦動脈及額葉急性缺血性梗塞。

周建文表示，病人覺得手不是自己的手，且運動不受意志控制，那是極為罕見，會使患者感到恐懼的「他人之手症候群」；因為腦中風導致額葉血液供應短缺，而出現突然非自主，且無法停止的不受控制動作。

職能治療師張瑋珊表示，研究發現當患者疲勞，壓力大時易出現此症狀，但目前沒有「他人之手症候群」的治療方法；臨床上可提供患者相關疾病的教育，並針對患者的問題諮詢，減輕情緒壓力，同時藉由目標導向活動，提升動作自主性。南投醫院在洪弘昌院長支持下，積極引進新穎復健器材，患者可利用職能治療的電腦訓練軟體，做視知覺及手眼協調等技巧訓練，也可運用動態平衡儀訓練。

(中時 )