韓國男團VERIVERY在19日舉辦第5張迷你專輯《FACE US》發片線上記者會，7位成員穿著絢麗帥氣的舞台裝扮，坐開一排接受台灣媒體的越洋訪問。去年才來台宣傳作品的他們，這次本來有機會可以再來寶島走一回，可惜因為新冠肺炎疫情影響無法前來，問起最想合作的台灣藝人時，成員延浩則開心地說：「去年我們去的時候，也被問過這題，不過我們的想法一直沒改變，只要有機會，我們想和蕭敬騰合作 ！」

隊長東憲表示：「在線上和大家見面時，即便距離很遠，還是很用心又很用力為我們加油，這部份我們有感到驚訝，也讓我們有了要更加努力的想法。」問起若疫情如果解封，除了演唱會表演，最想和粉絲一起做的事情時，成員勇勝妙答：「想要同時準備晚餐和表演給粉絲們，如果狀況好轉的話，一定要去台灣！」慜撰則說：「希望能到台灣做街頭表演或是簽名會，可以更容易和粉絲打成一片。」VERIVERY除了接受訪問外，還越洋帶來精彩現場演出，唱跳新曲〈G.B.T.B.〉和〈Hold me tight〉，讓人目不轉睛。

啓賢解釋，這次的主打歌曲 〈G.B.T.B.〉是 「Go Beyond the Barrier」的縮寫，是一首大膽又動感的歌曲，舞蹈動作更是一大挑戰。成員岡旻說：「大家一開始在對細節動作的時候，比較辛苦。因為跑跳動作比較激烈，所以大家在拍MV群舞的時候最困難。」而浩榮則分享：「因為有些成員需要一邊快速念饒舌，一邊跳舞會很吃力，不過看到成果深受粉絲喜愛，所以也很欣慰。」

VERIVERY出道1年9個月，由隊長東憲、號英、愍撰、啓賢、延浩、勇勝、岡旻組成，平均年齡只有21歲。他們將在11月6日舉行視訊通話簽售會，凡購買專輯者即有機會參加，詳情請洽主辦單位RICHINING官方粉絲專頁查詢。

(中時 )