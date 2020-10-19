北榮桃園分院選配了具有監控麻醉深度與肌肉鬆弛深度的監測儀，預計11月設置完成。北榮桃園分院長盧星華表示，麻醉科引進該監測儀，可即時綜合監視腦波和肌電圖的變化，達到適當的麻醉狀態，同時也降低不少不良反應。

據麻醉醫學會統計，過去十幾年來，台灣每年接受麻醉的人次約近百萬。雖然現代科技與麻醉醫學的進步，對於接受麻醉病人的照顧已有全面的進步，即使如器官移植和開腦開心這類複雜的操作也能越來越安全得以進行，全身麻醉狀態的組成，包括無意識、無記憶、無法動彈及無痛覺。但除了以上神經系統抑制作用外，也會對呼吸和心臟血管功能的調節造成影響，導致使用麻醉藥物的安全範圍相當狹窄。

盧星華說，除了監控麻醉深度，麻醉科同時引進術中全程肌肉鬆弛深度監控儀，當進行不同方式的手術時，如各種精細和微創手術，為因應不同的手術處理和不同部位的特殊性給予適宜的肌肉張力鬆弛劑，讓肌肉之展延和安定度，達到最理想的狀態。對於年老和身體虛弱的病人，減少術後發生因肌肉鬆弛劑的蓄積與恢復時間延長，降低這些可能之併發症，以達成更安全的麻醉。

麻醉科主任黃耀清表示，以往會依據麻醉氣體濃度監測、血壓心跳的波形，以及醫生的經驗來判斷病人的麻醉劑量，但是年紀、遺傳等個人因素，每個人能夠接受的麻醉劑量不同，時常病人有血壓低的狀況，以往較難掌握是休克引起的血壓低，還是麻醉引起的，但現在有了精準的監測儀，可以將波形轉換成數值，麻醉深度淺而易見，醫生再給予劑量時也能較精準掌握。

(中時 )