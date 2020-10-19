日籍女星早川小百合來台發展2年，清新可愛的形象加上討喜個性，受到不少粉絲支持，常上節目分享大尺度談話，近日就聊到和韓國男子交往的經驗，吐露對方控制慾極強「一天要求10幾次」，讓她最後受不了分手。

早川小百合在節目《11點熱吵店》提到，自己和韓籍男友交往時，對方一天可以打10幾次電話，卻都是為了一些不重要的小事，像是「起床了嗎？」、「吃什麼？蛋餅裡面有起司嗎？」、「幾點錄影？幾點要出門？」等等，甚至連洗髮精什麼牌子都要過問，讓早川小百合相當受不了。

早川小百合受不了韓籍男友控制欲太強。（圖／翻攝自Youtube）

誇張的是，每次要睡覺時，男友都要求開視訊，稱這樣就有一起睡的感覺，讓早川小百合直呼韓國男人控制慾太強。而早川小百合也提到和韓籍男友分手後，對方還是放不下，仍不斷傳訊聯繫她，一直確認她是否交了新男友，甚至又要求她開視訊，讓以為擺脫控制狂男友的她，相當無奈。

另外，節目另一來賓安妮也分享和韓男交往過的經驗，表示對方曾趁她睡著時偷看自己手機，看到她聊天傳愛心符號給別人，就會質問她「對方是誰，為什麼傳愛心給他」，讓安妮大呼：「一直控制我，真的好煩啊」。

(中時新聞網)