唇周暗沈是不少女孩面臨的問題，一旦唇膏掉光，露出黑唇看起來不但沒有氣色，也整個人都暗了下來，該如何改善這種情況呢？首先你要先認知到如果是先天的唇色暗沈是無法改變的，但如果是後天的話，可以試試看以下這三種方法。

．運動改善血液循環

在 Instagram 查看這則貼文 라네즈 l Luminous Beauty（@laneige_kr）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 16 日 下午 3:05 張貼

最簡單的方式，就是改善身體的血液循環，只要每天抽出30分鐘運動，不論是有氧還是無氧，保持運動習慣，能幫助增加血液中的含氧量，讓肌膚看起來更紅潤，唇色自然也會得到改善。

．保濕防曬

在 Instagram 查看這則貼文 라네즈 l Luminous Beauty（@laneige_kr）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 13 日 下午 9:59 張貼

嘴唇和身體其他部位一樣含有黑色素，因此被陽光照射到會變暗沉，也十分需要防曬，和一般防曬的道理類似，與其擦一堆防曬產品，倒不如盡量避開陽光，另外如果平時就好好為唇部保濕，自然就不會缺水變黑，可以試試睡前敷上晚安唇膜鎖住水分。

．為嘴唇護角質

在 Instagram 查看這則貼文 YSL Beauty Official（@yslbeauty）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 2 日 上午 4:59 張貼

大家聽到暗沈，第一個反應都是瘋狂去角質，覺得除去角質就能看見原本的唇色，但其實過度去角質，會讓唇部變得脆弱，反而會造成唇色變深，若是角質排列不平整，反而無法反射光澤，保有原來的血色，因此最好的方式還是擦護唇油，軟化角質的同時也能夠保濕。

(中時新聞網)