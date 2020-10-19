環保署公告桃園市列管的場所共有125家，其中包括視聽營業場所、運動健身場所、政府機關、社福機構及大專院校等場域。（桃園市環保局提供／姜霏桃園傳真）

政府自2011年公布室內空氣品質管理法後，環保署依序公告應符合室內空氣品質管理法的場所，桃園市目前列管場所共125家，桃園市環保局也會定期舉辦空氣品質管理法規宣導說明會，讓業者了解如何提報計畫書，桃園市目前尚無開罰案例。

空品保護科長張書豪表示，在密閉的建築物內，如果室內通氣量不足時，汙染物容易蓄積，導致室內空氣品質不佳，進而影響人民健康，尤其今年初疫情爆發，室內、室外的空氣品質越來越被民眾重視。

張書豪說，環保署於2014年公告桃園市第一批列管場所，總共29家，主要為大專院校、圖書館、醫療機構、政府機關及社福機構等，接著於2017年公告第二批列管場所，共有96家，以視聽營業場所、電影院及運動健身場所為主。

張書豪說，初期業者對於室內空氣品質並不是非常了解，並不知道如何擬定企畫書，且須有一位專責人員，環保局藉由舉辦說明會，甚至派員至該場域說明，來教導業者如何規畫室內空氣品質的計畫書，以及分享改善室內空氣品質的方法及案例，讓公告場所可以清楚掌握室內空氣品質法令趨勢、申報內容及改善措施，以符合法令標準。

張書豪提到，目前各場所的執行配合度都很高，因此到現在為止並沒有因違反法令而開罰的案例，未來環保署應該會針對幼兒園及國中小學進行列管，維持優良空氣品質，給予民眾安全無虞的公共空間。

(中時 )