黑人男子遭擊斃後，船上外籍船員還開心合照。（取自Youtube／袁庭堯高雄傳真）

2014年8月網路流傳一段名為「Fishing vessel Fijian crew getting shot outside fijiwaters」、海盜遭船員開槍射殺的血腥影片，畫面中出現繁體字船名引發國際輿論關注，涉案的大陸籍汪姓船長8月在高雄港落網，19日高雄地檢署將汪男正式起訴並移審法院。

檢方查出，汪男於2011年6月至2014年6月受僱於屏新漁業股份有限公司所屬「屏新101號」擔任大副及代理船長。該船2012年7月在斯里蘭卡首都可倫坡停靠補給時，僱用2名巴基斯坦人擔任傭兵，汪男同意2人攜帶中國製半自動步槍3枝及不詳數量子彈登船，維護「屏新101號」海上作業安全。

2012年9月29日中午12時許，「屏新101號」與高雄市籍遠洋漁船「春億217號」及其他國籍不詳漁船2艘，在索馬利亞首都摩加迪休東南方外海約321浬的印度洋公海海域作業時，遭遇4名帶槍海盜乘武裝木殼船靠近。

其中一艘國籍不詳的漁船先撞翻海盜船，導致4名海盜落海。此時，汪男竟基指示2名巴基斯坦籍傭兵持步槍先後朝該4名海盜射擊，海盜當時攀附著破碎的船體、中彈身亡。

犯案過程全被船員以手機錄下，影片中拍攝者不斷發出嘻笑聲，3位皮膚黝黑的海盜在海中緊抓著殘破的小艇，周圍數艘圍觀的船隻非但沒有伸出援手，還疑似有人持槍，以狙擊的方式將3名男子依序擊斃。畫面清楚可見，屍體在鮮血染紅的海水中漂浮，相當殘忍。

驚人的是，畫面還錄到其中一艘圍觀的船隻，船側竟漆有「安全第一」、「春億217號」字樣。影片中不時還傳出「沒有看到啊、他跳過來啊」的中文嘻笑聲，也有人以中文怒斥「前面在拍什麼！退下退下！」的斥責聲。

由於汪男經檢方傳拘未到，2017年底遭通緝，今年8月22日上午搭乘賽席爾籍「印度之星」號漁船抵達高雄港53號碼頭進行運補時被警方逮捕，高雄地院裁定羈押禁見。

汪男辯稱，為了避免落海海盜被其他同夥救起、再聚集更多海盜前來報復並劫持漁船，才指示傭兵開槍還擊，汪男也強調事發當時是海盜先開槍。檢方認為汪男當時為了求生及維護財產安全情有可原，仍依殺人、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌起訴，也建請法院量處適當之刑。

(中時 )