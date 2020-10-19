土城藝文館近日舉辦「不惑篤行」聯展，邀請王毓淞、江彥德、李炘明、陳高拔4位藝術家共同展出，4位藝術家是永和國中美術班同窗，畢業後繼續在繪畫領域精進，因聯展再度合作，希望共同推動美術教育、帶動藝術欣賞風氣。

土城區公所表示，土城藝文館邀請王毓淞、江彥德、李炘明、陳高拔4位新生代藝術家舉辦聯展，特別的是4位藝術家都是永和國中美術班畢業的同窗好友，之後各自在藝術大學專研美術，分別在各自美術專業領域精進。雖然4位藝術家已年近40歲，但因爲有彼此的陪伴，所以在美術路上仍能篤行，因此以「不惑篤行」作為聯展主題。

王毓淞表示，自己已年過不惑，特別懷念那段需要搭公車遠付他鄉求學、共讀共畫的時光，希望藉此聯展做為美術緣起的歸返，紀念這段美術因緣。

土城區長陳國欽表示，土城藝文館將展出4位藝術家的繪畫作品，共同推動美學教育，營造文化休閒潮流。土城區公所補充，「不惑篤行」聯展自即日起至11月1日止，例假日照常對外開放參觀，每逢週一休館。

(中時 )