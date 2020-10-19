近期中天新聞台審照事件引發外界關注，有人說行政院長蘇貞昌是想選總統，才為此鋪路，擁有「濟公律師」封號的張庭禎接受《中時新聞網》專訪表示，對於蘇院長未來官運會如何發展，他坦言「有2大難點需解決」。

蘇貞昌未來官運怎解？濟公律師曝2大難點

張庭禎指出，2010年有神明開了一首詩送給蘇貞昌，籤詩內容提到，蘇院長的官運，一路以來其實並不順遂，濟公律師坦言，這首籤詩就是要蘇揆「等待最後的機會，必能在歷史上定位」。不過他也點出幾個難點，提醒蘇院長要多加注意身體狀況，更重要的是，譬如新聞自由等，這些都是閱聽者的權利，不該隨意剝奪，張庭禎強調「應當謹慎處理，若沒無法解決，很可能會再次跌落谷底」。

擁有「濟公律師」封號的張庭禎。（圖/孫芳柔 拍攝）

他表示，2019年有節目說要談國運，當時預言的國運內容究竟是如何呢？他表示，由籤詩內容可得知，蘇院長在去年底時，第一階段碰到的非洲豬瘟，已成功挺過難關，而第二階段就是新冠肺炎疫情，這個階段其實也算把關的很好。

濟公律師提到，蘇貞昌近期至南澳搭乘帆船，一時興起坐在船頭上，又因臉上的防曬塗太白，遠看就像一個雕像，他指出，通常船頭上的雕像是象徵歷史圖騰及保護船支，由此可知，張庭禎認為「天垂異象，事有先兆」。他建議蘇揆對每個重大議題，都應謹慎處理，把每個環節和大政方針定好後，才能換得圓滿美麗身影。

（攝影/陳宏睿、剪輯/陳依仁）

★中時新聞網關心您：個人言論，不代表本站立場。

(中時新聞網)