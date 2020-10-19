濁水溪出海口1把火，燒掉雲林縣數公頃的防揚塵綠覆地。（雲林縣消防局提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣麥寮鄉濁水溪出海口，18日晚間7點許發生雜草火警，火勢延燒至防治揚塵的綠覆地，礙於河床地形消防車難以靠近，19日火勢才得以控制，地方表示一把火燒掉數公頃綠覆地，不僅影響揚塵防治，更造成生態浩劫，日後必需設法預防火災的再發生。

雲林縣消防局18日晚間7點30分獲報，指麥寮鄉橋頭村靠近濁水溪南岸雜草燃燒，立即派遣北5、麥寮、崙背分隊及第3大隊計9車15人前往搶救，由於起火點位於河床行水區泥濘難行，消防車只能靠近火場東側，西側則用橡皮艇走水路滅火。

消防人表示，最近天氣炎熱加上久未降雨，土地非常乾燥，濁水溪河床的雜草枯黃，極易引發火災，消防局與第4河川局眼見火勢不斷延燒，找來挖土機開闢防火巷，人、車在泥濘的河床中艱困推進，19日火勢獲得初步控制，但由於風勢強勁，必需持續防止火苗飛竄。

麥寮地區民眾說火災造成煙霧迷漫，空氣品質非常差，甚至還有火苗飄到住家，讓大家一夜未眠。雲林縣政府環保局呼籲麥寮地區空氣品質一度飆至紅色警戒，請民眾盡量不要外出，若要外出一定要記得戴口罩。

麥寮鄉鄉民代表吳明宜指出，這幾年中央與地方為了防治濁水溪揚塵，全力在河床進行綠覆蓋，今年已初見成效，原本的沙地長滿綠色植披，並吸引諸多鳥類停駐，第4河川局因此規畫設置「鳥類生態溼地公園」，沒想到1把火燒掉大片綠覆地，讓生態保育人士非常痛心。

(中時 )