新北市新莊宏匯廣場日前開幕，吸引大批人潮，新北市議員何博文19日指出，宏匯自稱年收40億元，但新北市每年收的營運權利金與土地租金才3000多萬，根本不符合比例原則，是「喪權辱國」條款。新北市經發局長何怡明答詢時指出，營業收入要看會計查核，而非以公司單一人士對外發言，契約也有超額營收權利金機制。

何博文指出，政府衡量財政能力，透過BOT案開發，但新莊宏匯廣場本來就是停車場多目的使用，本是要解決在地停車問題，非但沒解決，還帶來更多停車問題。

何博文說，宏匯廣場興建地上14層與地下7層，包含購物商場、商業辦公室、影城、展演空間等設施，有3.1萬坪空間，宏匯也對外宣稱一年營收目標可達40億元，但每年新北營運權利金與土地租金卻只收3000多萬，根本是冤大頭。

何博文說，以當初簽約的50年計畫，以每年40億宏匯可賺2000億，扣除當初42億興建成本、16億權利金，50年只付58億，還賺了1942億營收，「有公平嗎？」

何怡明指出，宏匯招商案，每年營運權利金收取數額，是依據經會計師簽證的財務報表營業收入金額乘4.64％計收，營業收入越高，市府可收取的權利金越多，契約也訂有超額營收權利金機制，當實際營業收入高於預估營業收入120％以上，會另外加收1％至3％不等超額營收權利金。

(中時 )