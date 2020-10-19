竟在司法大樓外公然擄人！今年8月因詐騙案到地院開庭的林姓男子，開完庭後，遭黃姓男子等5人開兩部車，將林男強押到台中。南投地檢指揮南投警分局在台中制伏黃男等人、救出林男，黃男被收押禁見期間，檢方陸續追查其他4名共犯，今日將5人依妨害自由、恐嚇等罪嫌起訴，並以5人法院外擄人目無法紀，藐視公權力，影響社會治安，請法官從重量刑。

據了解，林男是在8月17日下午因詐騙案到南投地檢署開庭，結束後，林男走到南投司法大樓停車場的準備開車離開，卻被5名男子包圍，在光天化日之下強押上車！隨即開兩部車快速逃逸。

南投地檢署獲報後隨即指揮警方救人，同步調閱監視器，當天晚間7時許在台中救出林男，並逮捕其中1名擄人的黃姓男子，黃男堅稱兩人有金錢糾紛，被檢察官聲押獲准。黃男被收押禁見期間，檢方陸續追查出其他4人，今依妨害自由、恐嚇等罪嫌起訴，請法院從重量刑。

(中時 )