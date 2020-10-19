羅智強臉書發文。（摘自羅智強臉書）

國民黨革實院長羅智強今天在臉書連發兩文，直指民進黨創黨三大神主牌「言論自由、公民投票、台灣獨立」已被背叛砸爛，現在的民進黨只剩下一張神主牌，就是「騙」；民進黨的先賢們如果地下有知，鄭南榕應哭，黃信介當泣，陳定南能不咬牙？蔡同榮豈能暝目？至於林義雄，「你自己看著辦吧！」

羅智強說，民進黨創立有三大神主牌：「言論自由」、「公民投票」、「台灣獨立」，而蔡英文上任後一一背叛砸爛。

他說，第一個神主牌是「言論自由」，在野時高舉鄭南榕的「100％言論自由」，在朝後想關新聞台要「100％箝制言論」；第二個神主牌是「公民投票」，在野時要「打破鳥籠公投，還權於民」，在朝時則「公投關進鐵籠，閹割民主」；第三個神主牌是「台灣獨立」，在野時正名制憲、獨立建國喊的震天徹地，在朝後，邱義仁卻受蔡英文之命，說「除非瘋了才推台獨」。三大神主牌全部砸爛，蔡英文真的好對得起民進黨的列祖列宗。

羅智強說，現在的民進黨只剩下一張神主牌，就是：「騙」。

羅智強也說，七十年前，威權的國民黨，今日早已衰敗不堪，任由民進黨宰割；七十年後，威權的民進黨，由曾為國民黨效力的蔡英文領銜，帶領她的狐群狗黨，重回威權獨裁的老路，假民主之名，行獨裁之實。

因此，相形之下，國民黨只是衰敗，民進黨卻是已死。只有威權的陰靈，從佔據國民黨的殼，如今附了民進黨的身，籠罩著台灣，繼續囂張橫行。

民進黨的先賢們如果地下有知，鄭南榕應哭，黃信介當泣，陳定南能不咬牙？蔡同榮豈能暝目？至於林義雄，你自己看著辦吧！

(中時 )