中租企業總裁辜仲立開設的精緻牛肉麵主題餐廳「總裁牛肉麵」熄燈，因租約到期確定熄燈，讓不少饕客扼腕，不過不用擔心，中租早就布局電商事業，消費者喜愛的總裁牛肉麵，其實在《晶贊美饌》購物網就能買得到，在家也可以吃得到。

成旅觀光旗下餐飲品牌《總裁牛肉麵》，因租約到期之故，將營業至2020年10月20日止，由衷感謝大家四年多來的支持與愛護，正積極尋找新據點，近期內將以嶄新面貌重新登場，期待舊雨新知繼續給予支持，而在營業結束前的這幾天，湧進了許多街坊鄰居與慕名而來的朋友到店品嚐，深怕再也吃不到。

成旅觀光表示，旗下品牌《晶贊美饌》購物網，由專業餐飲團隊打造出各式美饌，以飯店規格嚴選新鮮食材，多年經驗的行政主廚監督，「輕鬆吃」、「快樂煮」的理念，讓您宅在家，也能像在飯店用餐一樣，把美味打包帶回家，猶如星級飯店主廚陪伴您，簡單出好菜。

喜歡品嚐牛肉麵也會親自下廚的中租企業總裁辜仲立，與在辜家服務達三十年以上、跨越三代的行政主廚唐文浚師傅，歷經上百次討論與改良，針對食材、湯頭、口味不斷進行調整，「晶贊總裁牛肉麵」濃郁湯頭以牛大骨、蔬菜、花椒粒等熬煮而成，微辣的香麻滋味令人胃口大開；嚴選牛腱，筋多且肉質鮮嫩，含豐富膠質，再搭配台南關廟手工麵條一同享用，Q彈不易軟爛，在家也能品嚐總裁級的美味。

除了總裁牛肉麵，《晶贊美饌》購物網熱賣的還有醬料中的帝王極品，家中必備良品晶贊XO醬，由日本干貝、蝦米、金華火腿及辣椒等數種名貴材料製成，味道鮮中帶辣，適合拌飯、拌麵、沾佐也能入菜，堪稱醬料中帝王極品，家中不能缺少的料理魔法醬料，就是這一味。

(中時 )