前高雄市長韓國瑜在國慶日時稱中華民國正面臨風雨飄搖、內外夾擊的一段影片引巨大回響，資深媒體人羅友志分析，這結果讓民進黨怕了，所以要打死韓國瑜。而羅友志今也在臉書上發文指出，中天面臨關台危機，可能也和這有關，且中天可能還不是「最後一哩路」。

羅友志日前在政論節目《新聞大白話》中指出，韓國瑜國慶日在網路上傳祝賀中華民國生日的影片，引起巨大回響，讓民進黨大吃一驚，全都怕了，難怪會蜂擁而至的去打韓國瑜，因為韓國瑜的能量還在，而這也是民進黨最怕的。

羅友志今也在臉書上分享一則《中時新聞網》和韓國瑜相關的報導，並表示，「必除之而後快⋯⋯中天會是『最後一哩路』嗎？還是，烽火連天無止境？」他還點名其他媒體甚至是直播主可能也會受到波及。

網友們也留言回應，「友志先生，真的很感謝您，一直為了正義出聲音，不怕惡劣勢力！感恩您」、「支持韓國瑜。力挺韓國瑜」、「一群不愛這個國家的人，正在這個國家當官、享受權力的滋味.....太妙了」、「今日除中天，台灣有明天？」

此外，對於中天面臨關台危機，高雄市前市長韓國瑜表示，「中天一關門，台灣民主也會關門」；台北市議員王世堅也說，要約束媒體，只能靠「媒體自律」以及「社會壓力」，除此之外都不應去干涉。

(中時新聞網)