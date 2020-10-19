衛福部引爆流感疫苗之亂，傳出高雄部份醫療院所公費疫苗打不完，高市府祭出催打令。對此，高市衛生局今（19）日駁斥，疫苗接種狀況仍相當踴躍，「大多幾乎半天就沒了」，但確實為提升老年人施打率，19至25日特別訂為「重陽敬老接種周」，目標催出7.5萬名長輩踴躍接種。

針對媒體報導阮綜合醫院今天下午3點前，僅施打40劑。阮綜合鄭重駁斥，「沒有打那麼少！遠比40劑還要多很多倍」，但實際接種狀況要到晚上9點門診之後才能做統計。

衛生局指出，目前為止65歲以上長輩接種流感疫苗計17萬人，距離目標涵蓋率尚有7萬5千人以上未接種疫苗，為確保65歲以上長輩得以順利接種疫苗，從18日起延長長輩優先接種政策為期一周的「重陽敬老接種周」。

為催出尚未接種疫苗的長輩優先接種，衛生局指出，透過各衛生所通知，或是發傳單、老人集會、公園活動等廣為宣導，「不可能一一打電話，老年人也會以為是詐騙」。

衛生局表示，診所就像是7-11，民眾可以就近在診所接種就好，很多診所也免掛號費，針對疫苗接種狀況，衛生局會核實各醫療院所的庫存量，接種彈性調撥。另也提醒，除了長輩外，6歲以下兒童、重大傷病、罕見疾病及高風險（重大）慢性病患則為第二優先對象。

(中時 )