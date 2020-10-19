「吸毒的人，就像地上的1塊錢，沒人要；戒毒成功，這1元就會有無限的可能！」高姓過來人分享戒毒成功經驗，鼓勵毒品案收容人，要堅定信念，邁向新人生；南投地檢署檢察長張曉雯說，針對毒品犯，協助解癮才是重點。

南投看守所「新世代科學實證毒品專班」，19日舉行結業典禮；包括張曉雯、矯正署科長蔡鴻源、台中監獄典獄長邱鴻基、更生保護會南投分會主委向恆達等人都到場，見證他們的蛻變。

南投看守所所長于淑華表示，目前配合矯正政策「自主監外作業」，讓受刑人在無戒護下外出工作，因此，如何挑選出讓社會及廠商都能安心的員工，實為當務之急。

因此，看守所邀集各方老師，結合「勞政、衛政、社政、矯正」四方連結的全方位課程；受訓後表現優良的學員，才會推薦參加監外自主作業。

原本，自主監外作業合作廠商，唯一要求為「非毒品犯」，但看到「同學」經過25堂課程再教育，所呈現的改變，主動表達願意給他們工作機會，也振奮授課老師、同學們的心，「堅信、不放棄！改變，永不嫌遲」。

蔡鴻源表示，科學實證毒品處遇及自主監外作業政策，強調訓用合一，可以減緩社會缺工問題；向恆達讚許結業生的上課態度，比大學生還好，期勉結業生要把握機會。主任觀護人蔡欣樺，勉勵同學要像袋鼠勇往前進，永不退縮。

(中時 )