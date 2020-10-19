今年黃金市場價格劇烈波動，全球低利率趨勢下，金價不斷創新高，吸引許多交易人把黃金當股票進行短線操作，導致今年的黃金交易量暴增，持有黃金存摺的投資戶賣出量創新高，而元大期貨（6023）的黃金期權商品交易量與實動戶也大幅成長，顯示黃金交易的動能依舊強烈。

黃金的驅動因素有四，包括經濟擴張、市場風險、機會成本以及趨勢動能。經濟成長期有利金飾消費、科技用金和長期儲蓄需求，而市場風險也提振作為安全避風港「黃金」的投資需求，避險替代品如債券和美元的價格也會影響投資人對黃金的態度，因此，在市場上利率偏低的時候，黃金持有的機會成本相對下滑，易吸引交易人目光，而資本流動、投資部位和價格趨勢也是影響黃金表現的因素。

目前在台灣，投資黃金的方式包含黃金存摺、黃金ETF、黃金期貨、黃金差價合約（CFD）以及實體黃金等。世界黃金協會（WGC）的資料顯示，2020年全球上半年實體黃金的需求相較於去年同期減少了11％，然而黃金金融衍生性商品的需求，跟去年同期相比，成長了5.7倍，有鑑於去年以來黑天鵝事件頻繁，國際事件與其帶來之影響，讓黃金商品成為交易人最佳的避險工具。

元大期貨推廣黃金全系列商品，包含元黃金正反5、台黃金期貨、美微型黃金期貨、美黃金期貨以及黃金選擇權，讓交易人可以搭上這股淘金風潮。元大期貨顧問團隊也推出黃金商品的專屬策略，同時研究部每日提供多元的研究報告，並在telegram社群平台即時推播，幫助交易人掌握最新的行情資訊。

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