張信哲發起的《民．潮月份牌珍稀畫稿與二十世紀時尚潮流展》16日在上海震旦博物館開展，展覽中的美女月份牌，甚至赫然出現超級大咖-傳奇女星阮玲玉的月份牌，相當珍貴；張信哲表示收集月份牌要追溯到90年代初，當時〈用情〉這首歌融入老上海歌后吳鶯音的歌聲，因此前往上海拍攝MV，「從此愛上了上海的老事物，一發不可收拾。」

此後他開始收集老上海黑膠唱片、老上海古董傢具，邊收集邊學習，自此越陷越深。其中一幅阮玲玉為畫中人物的月份牌畫稿，是阮玲玉初涉銀幕時的珍貴留影，而另一副關於人物的月份牌畫稿中，主人翁則是與阮玲玉悲劇命運脫不開關係的影星梁賽珍，一幅幅月份牌，勾勒出一段段塵封的往事；張信哲感性表示：「收藏月份牌，就是起源於一份熱愛。」

此外，張信哲新歌〈無別〉今數位上架，該曲是動畫片《天官賜福》主題歌，動畫故事描述800年前，仙樂國太子謝憐仙界之路不甚順遂，此部小說連載數年長紅，張信哲獲邀演唱主題曲，在上片前打先鋒，未演先轟動。

張信哲16日在上海震旦博物館開展。（潮水音樂提供）

(中時 )