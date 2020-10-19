國民黨革實院長羅智因為監察院查他的政治獻金306元資料不符，事後發現其實相符，要求道歉未果，上午在臉書宣布將向監察院申請國家賠償306元並要求道歉。他下午再度臉書發文，指前總統馬英九是另一個被民進黨306的苦主，卸任四年多成了專業「出庭人」。

羅智強說，在他今天決定告陳菊求償306元的同時，大家可能不知道，另一個被民進黨306的苦主馬英九，正在為三中案出庭。這位正直清廉、一介不取的前總統，被綠營用300案追殺，因為出庭出的太頻繁，現在馬出庭，新聞也不再報導了。

他說，卸任的四年多，馬英九成了專業「出庭人」，最主要的工作就是跑法院，單單訴訟費就是天價。在全世界，都不曾有任何民主國家，這樣對待一位正派清廉的前總統的，只有民進黨敢。所以，關中天算什麼？卡公投算什麼？306羅智強算什麼？民進黨有多狠？看看馬英九是怎麼被追殺就知道。

(中時 )