入圍本屆金馬獎最佳紀錄片的《千年一問》，完整收錄台灣漫畫家鄭問一生創作軌跡，目前全台票房累積破150萬，本片上週末於台北、新北啟動第一波公益巡迴放映，有學生映後哽咽落淚表示，自己熱愛畫畫，父母卻希望他當醫生，看完鄭問老師的故事，感覺獲得了一些堅持的勇氣。一位女生則分享因人生困頓曾想結束生命，但藉由畫畫走出陰霾，全場觀眾哭成一片。導演王婉柔也感動說「學生的眼睛如此清澈，他們比我們想像的，懂得更多、更多。」

漫畫家鄭問於2017年心肌梗塞驟然過世，享年58歲，令許多漫畫迷們不捨，紀錄片《千年一問》耗時近3年、走訪4地、飛行萬里拍攝製作，試圖在135分鐘的電影篇幅中，將鄭問跌宕起伏的漫畫人生活現於大銀幕，上映至今每一場映後都獲得觀眾熱烈迴響，不少人哭紅眼踏出戲院，甚至有觀眾在廳外握著王婉柔導演的手，邊哭邊感謝她拍出這樣一部電影。

《千年一問》受和碩董事長童子賢、副總張天寶及藝碩文創股份有限公司共同贊助，邀請全台灣3000位對藝術設計領域有興趣的學子進戲院一賭鄭問面對創作不妥協、不放棄的「大神」風範，上週末台北、新北共6場放映，包括鄭問的母校復興商工，以及實踐大學、台灣藝術大學、師大附中美術班、中和國中美術班、民族國小美術班等超過50間學校共襄盛舉，有學生惋惜說：「太晚認識鄭問，當初錯過故宮大展，但沒有錯過這部紀錄片實在太好了。」

導演王婉柔原本怕孩子們看不懂的擔憂也放下了，她感受到「單純的畫畫的快樂，沒有年齡與經歷的限制，我在一位位害羞上前、只為激動分享觀影感受的年少臉龐上，看到了很多、很多。電影完成了，有人喜歡、有人不喜歡，但都無妨。電影比我們都大太多，已經成為大家的了。」

鄭問即使懷才不遇也從未放下畫筆的精神，讓這些在藝術創作路上的學子感動萬分，有觀眾分享：「紀錄片幫我們留住了大師的一筆一畫、點點滴滴，讓這樣超越時代的天才，能在未來的時代裡，繼續激勵著更多的追尋者。」並有人直呼是「跪著看完這部片！」《千年一問》藝術學子公益場次，本週末將前進台中、台南、高雄，目前仍火熱開放報名中，歡迎有興趣的學生、老師踴躍參加，此外本週末台北也將有精彩影人映後分享場次，詳細資訊也可上「千年一問：鄭問紀錄片」臉書粉絲頁查詢。

(中時 )