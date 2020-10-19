百萬訂閱的Youtuber愛莉莎莎5月開心宣布買下北市千萬豪宅，並邀請她的前室友進行裝潢工程，當時愛莉莎莎還開心拍「開箱」新家影片，未料才入住4個月，愛莉莎莎就列出後悔的10缺點，還直呼：「我是奧客」，影片曝光後就在網上掀起熱議。

愛莉莎莎當初以千萬買下北市的10坪套房，並豪砸70萬裝潢，但愛莉莎莎入住4個月後，她就拍片直呼：「我是奧客！買房半年後，最後悔的10件事！」愛莉莎莎開頭就提到，自己住新家4個月，但卻有不少讓她後悔的狀況，其中廚房就有小冰箱、圓形洗手槽、收納空間不足的問題，以及水磨石材質的檯面，容易留下污漬的缺點。

對此，負責裝潢的前室友則跳出來澄清，強調當初是針對愛莉莎莎的需求設計，一開始愛莉莎莎表示她不會煮飯，所以才給她小冰箱、小檯面以及造型好看的圓形手槽，未料，愛莉莎莎近期則熱衷下廚，也讓愛莉莎莎直呼：「我最近狂煮飯，所以大家真的不要太鐵齒，人都是會轉性的，尤其我真是180度大轉變」。

愛莉莎莎以自身經驗呼籲要買房、裝潢的人，務必要了解自己的需求。（圖／取材自愛莉莎莎 Alisasa Youtube）

影片曝光後，立刻引發熱議，網友紛紛留言：「很多都是莎莎的個人問題吧」、「以上所有問題都是人的問題，因地制宜就好了」、「不方便來自莎莎的改變」，不過愛莉莎莎也有在影片最後提到，自己的個性有些三分鐘熱度，她以自身經驗呼籲買房或是要裝潢的人，務必要了解自己的需求，才不會和她遇到一樣的狀況。

我是奧客🤭！買房半年後，最後悔的10件事！Ft.小宅實驗｜愛莉莎莎Alisasa

(中時新聞網)