高齡化社會來臨，北市65歲以上失能老人、年滿50歲以上失智長者約有10萬3876人，但北市僅有27間日間照顧中心，議員楊靜宇指出，儘管達到一區一托老日照中心的最低標準，但供需仍嚴重失衡。對此，社會局長周榆修坦言，目前日照中心數量的確不夠，預計在2025年增加25家日照中心。

楊靜宇表示，士林區後港次分區7名里長聯名陳情，市府只在意闢建社會住宅工程，對日形嚴重的托老問題則漫不經心，當地一座老人日間照顧中心或簡易的場地都沒有，顯示市府對老人福利的輕忽。

楊靜宇指出，北市現有27間老人日照中心，其地點以「一國中學區一日照」標準來設置，但全北市有76個學區，仍有25個學區尚未設置日照中心，北市截至9月，65歲以上需要失能照顧約有6萬3000位、50歲以上失智者則約有4萬多人，供需嚴重失衡，全市總平均供給率只有0.96％，反映出托老人日照中心收托數少得可憐。

楊靜宇認為，市府需正視並積極加快腳步新設日照中心，勿讓老人福利淪為空談，尤其柯市長刪除老人重陽敬老金時曾誇口，台北市老人福利系統會因此做得更好，對照老人日照中心寥寥無幾。

楊靜宇呼籲，市府應盤點現有「低密度使用、閒置、租約即將到期」的市有房舍，做為在各次分區新設托老日照中心的優先地點，新設托老日照中心，應依各次分區這樣的社區化方向來做規劃，全市68個次分區，有托老日照中心的只有22個，其餘46個次分區皆無托老日照中心。

北市社會局表示，目前北市27家日照中心可收托995位長者，2025年將新增25家公有場地日照中心，約能增加收托量為1322人，預計2025年共有52間日照中心，總收托量為2317人，並允諾將朝向次分區做規劃。

(中時 )