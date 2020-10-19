中天新聞台換照風波引發社會高度矚目，對於為何要關中天？資深韓粉潘恩西近日撰文分析，有些單位除了抹紅以外，拿不出中天「收受中資」的證據，一些親執政黨立場媒體的不實報導也沒少過，「說穿了，這些人心裡還是怕一個人」。

潘恩西近日在臉書撰文表示，一些側翼政黨除了抹紅中天，以外，拿不出中天收受中資的證據，其他指涉的不實報導，一樣沒少過，而且造假、扭曲報導也層出不窮，是否應該秉持一樣的標準開罰，甚至關台。

他分析，「說穿了，他們心裡還是怕一個人，深怕他(韓國瑜)曾經的風起雲湧，擔憂他東山再起，那是民進黨深層的夢魘。潘姓韓粉指出，中天只要播他就有收視率，甚至在總統大選期間，創造遙遙領先各台的收視。關台的背後的動機，當然是趕盡殺絕，深怕春風吹又生。

潘恩西感嘆，看看執政黨每年的哀悼的「言論自由日」，弔念台灣社會運動倡議先驅、政治雜誌出版人鄭南榕，當年1985年4月19日出版的《自由時代雜誌》封底，「爭取百分之百言論自由」，甚至該雜誌新聞理念「All the news without fear or favor 」〔新聞無畏，消息無偏〕。

他坦言，相信「即便這位言論自由鬥士今天尚在，我相信他也會用生命捍衛不一樣的聲音，乃至不同政治立場的新聞電視、雜誌、媒體，民進黨每年在致敬這位民主自由鬥士時，不妨想想你們在幹多少背道而馳的事」。

最後，他強調，「當台灣只容許一種聲音，打壓不同意見的時候，你們沒資格再批評大陸執政當局，因為你們就是『假民主』、『真專制』台灣的言論市場走向統一，也算台灣的民主奇蹟」。貼文一出，就吸引上千位網友按讚，近1千5百多名網友分享。

(中時新聞網)