中天新聞台換照風波引發社會高度矚目,對於為何要關中天?資深韓粉潘恩西近日撰文分析,有些單位除了抹紅以外,拿不出中天「收受中資」的證據,一些親執政黨立場媒體的不實報導也沒少過,「說穿了,這些人心裡還是怕一個人」。

潘恩西近日在臉書撰文表示,一些側翼政黨除了抹紅中天,以外,拿不出中天收受中資的證據,其他指涉的不實報導,一樣沒少過,而且造假、扭曲報導也層出不窮,是否應該秉持一樣的標準開罰,甚至關台。

他分析,「說穿了,他們心裡還是怕一個人,深怕他(韓國瑜)曾經的風起雲湧,擔憂他東山再起,那是民進黨深層的夢魘。潘姓韓粉指出,中天只要播他就有收視率,甚至在總統大選期間,創造遙遙領先各台的收視。關台的背後的動機,當然是趕盡殺絕,深怕春風吹又生。

潘恩西感嘆,看看執政黨每年的哀悼的「言論自由日」,弔念台灣社會運動倡議先驅、政治雜誌出版人鄭南榕,當年1985年4月19日出版的《自由時代雜誌》封底,「爭取百分之百言論自由」,甚至該雜誌新聞理念「All the news without fear or favor 」〔新聞無畏,消息無偏〕。

他坦言,相信「即便這位言論自由鬥士今天尚在,我相信他也會用生命捍衛不一樣的聲音,乃至不同政治立場的新聞電視、雜誌、媒體,民進黨每年在致敬這位民主自由鬥士時,不妨想想你們在幹多少背道而馳的事」。

最後,他強調,「當台灣只容許一種聲音,打壓不同意見的時候,你們沒資格再批評大陸執政當局,因為你們就是『假民主』、『真專制』台灣的言論市場走向統一,也算台灣的民主奇蹟」。貼文一出,就吸引上千位網友按讚,近1千5百多名網友分享。

(中時新聞網)