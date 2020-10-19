「台東部落釀食尚」系列活動有10月30日山海展覽搶先看，11月7日至8日有吃有喝還有快閃就釀吧、11月23日至27日見學小旅行，相關系列活動請至臉書「台東部落食尚」查詢。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣政府18日邀請知名原住民網紅「布萊克薛薛」以部落傳統食材和縣長饒慶鈴進行廚藝PK挑戰賽，一同揭開「台東部落釀食尚」系列活動序幕。

布萊克薛薛為了挑戰地主饒慶鈴，特地提前1個月到台東，上山下海搜集各種特色食材，並向部落耆老學習料理智慧，帶來用阿美族傳統醃漬物做成的「siraw雞絲握飯」。

饒慶鈴則運用最夯超級食物「油芒」製成「遇見流氓」迎戰，過程中饒還用油芒趣味性地灑向布萊克薛薛干擾製作，整場賽事笑聲不斷，結果由布萊克薛薛以1票之差險勝。此外，現場也邀請2位在地部落食尚主廚，蓋亞那工作坊的Ibu及一耕食堂的Panay搭檔，共同製作創新料理「山海文化一口食」。

饒慶鈴力邀所有想認識台東風土人文的朋友們，透過「吃」可以更深度了解台東、貼近台東。另外，為了讓部落產業達到經濟循環，縣府將持續藉由硬體空間改善與軟體人才培育，讓台東部落的飲食，以嶄新的風格重新躍上料理的舞台上，開闢飲食文化傳承的新路徑。

「台東部落釀食尚」系列活動有10月30日部落釀看・山海展覽搶先看，11月7日至8日部落釀食尚・有吃有喝還有快閃就釀吧、11月23日至27日部落釀走・見學小旅行，相關系列活動請至臉書「台東部落食尚」查詢。

(中時 )