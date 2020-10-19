大陸知名導演賈樟柯創辦的「平遙國際電影展」第四屆將於今日落幕，昨日受媒體採訪時，創辦人賈樟柯正式宣布第五屆起，由他所率領的影展團隊將退出平遙國際電影展，將舉辦權轉交由平遙政府，期許政府有好的團隊繼續承辦。

賈樟柯表示：「平遙國際電影展截至本屆已實現百分之百的市場化運營，沒有花政府一分錢，全部是所謂的資本。」他還說：「目前平遙國際電影展的品牌已經成功樹立，場館歷經四年持續投入，也日趨完善，在舉辦權移交的同時，也會把相關設施贈送給他們。」

據陸媒報導指出，賈樟柯希望平遙國際電影展在政府的指導支持下迅速市場化。根據計畫，平遙當地政府有三年的資金扶持，但補助額度是逐年遞減，在三年投入期結束之後，賈樟柯特別強調，「今年的電影展沒有花政府一分錢」，但是雙方的利益分配也到了一個需要重新平衡的節點，相比2017年，政治行政上的人事變遷、當地旅遊業的現實局面，都使得現有的合作形式註定難以繼續下去。

賈樟柯過去曾於受訪時提及創辦平遙電影節的期望，「我希望這個影展發生在擁有最真實中國面貌的環境，這個地方與農村這麼近，擁有2700年歷史是最古老也最基層的場域，在這裡舉辦電影節是我最看重的」。他在宣布退出籌辦後表示，今後仍會以觀眾的身分來參加平遙電影節，並期許未來新的影展團隊能傳遞一個精神，「我希望他們能夠繼續支援本土電影，因為畢竟是在山西做的電影展，不能忘了這個土地。」

山西城鄉是賈樟柯導演的來處，更是孕育他創作的心靈原鄉，他對老家的關懷與愛，在他一手催生的平遙國際電影展以及最具代表性的作品中嶄露無遺。10月23日起將在全台開跑的《寧靜的長河：2020賈樟柯原鄉影展》收錄了，最新文學紀錄電影《一直游到海水變藍》、首部劇情長片《小武》、坎城影展獲獎作品《天注定》、金馬獎七項大獎提名《山河故人》、國際傳媒譽為「當代電影成就最高的大師傑作」《江湖兒女》，五部賈樟柯代表作品。詳情請上臉書粉絲專頁「賈樟柯Jia Zhangke」查詢。

(中時 )