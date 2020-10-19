政府研擬增加教召時間跟頻率，國防部長嚴德發日前表態，國軍針對後備單位，將成立屬行政院三級機構的「防衛動員署」，後備軍人教召頻次改為1年1次、1次14天，引發各界討論。有網路平台進行一項民意調查，結果顯示，與選擇延長教召時間優先的網友相比，選擇將役期改為兩年優先的網友佔壓倒性優勢。
《Yahoo》舉辦投票活動，問「教召兩周或徵兵改成兩年期，你覺得增強兵力應先做哪一個？」投票時間從19日開始，到24日截止。截至晚間7時，共有400多名網友進行投票，有14人選擇教召兩周；有451人選擇徵兵改成兩年。
選擇要先執行教召兩周的網友表示，「都沒用，還是別浪費兩年時間」、「後備兵源比較多又當過至少一年兵以上，當然是以後備兵教召為主啊」、「延續後勤兵力，增加國防能力」。
認為應先執行徵兵改成兩年期的網友們則說，「兩年期是訓練基礎作戰員最少之時間，否則上戰場如同送死」、「精訓熟練才有戰力」、「不精熟，教召再久也沒用」。
(中時新聞網)
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