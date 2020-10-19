台東1對同居男女被控共乘機車偷摘7顆芒果，園主當場以手機蒐證報警法辦，被檢方同依竊盗罪起訴。結果，女被判拘役20天，男則辯稱因拉肚子，並未參與盗採，最後法官認為罪證不足，判他無罪。

同居關係的劉姓男子與陳姓女子在去年6月傍晚，共乘機車到建農里一處芒果園，陳女進入芒果園後，就竊取芒果7顆，得手後裝入袋中，並乘坐劉男機車離去。

經營果園的林姓婦人騎機車行經芒果園，當場目睹陳女行為，以手機拍照存證後，立即報警處理，經警方通知陳女、劉男到案說明，移送台東地檢署起訴。

陳女坦承犯行，但遭控把風的劉男則否認參與竊盗，劉辯稱騎機車到建農路後，就把陳女放下來，他則到建農路馬路旁上大號。劉男供稱，如果他是把風，幹嘛不自己偷就好，陳女也說，是她獨自偷摘，劉男是去拉肚子，並未為她把風。

法官認為林姓婦人提供的照片內容，及檢察官所提出的證據，都不能證明劉男犯行，依法應諭知無罪判決。但陳女為竊盜罪累犯，法官判處拘役20日，如易科罰金，以1000折算1日。

(中時 )