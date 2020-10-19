王心凌近日錄炎亞綸、唐綺陽、Sandy吳姍儒主持的談話節目《36題愛上你》，她提及這一年來，為小鬼、高以翔等好友的離開充滿感慨，卻也令她更隨遇而安看待事情。她素有「左臉女王」稱號，炎亞綸認證「業界盛傳」，唐綺陽則問她：「妳所有照片都是45度角的左臉？」她認真解釋：「人左右臉本來就不平衡，我真的是左臉比右臉好看」。

每次推新專輯拍宣傳照，王心凌表示：「這種作品肯定會挑一個最完美的，攝影師很自然就會挑（左臉）那一面。」Sandy拍照也常被拍左臉，還說：「我左臉比較甜，但右臉很兇，這是很微妙的事情。」炎亞綸則自認「都可以」，讓Sandy直說：「對，你連空拍都漂亮。」引來現場大笑。

王心凌有左臉女王之稱。（公視提供）

王心凌常遭受輿論莫名攻擊，Sandy以觀眾角度為她抱不平：「在旁邊看都覺得，到底想怎麼樣？」面對這些惡意，唐綺陽問她：「妳要怎麼化解？」王心凌無奈坦承：「沒有感覺是不可能的。」但慶幸自己記憶力不佳，不好的感受會盡量讓它早一點消化掉，不會久留心中。

Sandy問王心凌，想對20歲剛準備出道的自己說什麼，她想了一下說：「妳要加油，然後很謝謝妳一路以來充滿傻勁在努力。」她也向剛出社會的新鮮人喊話，「真的！青春無敵，不要害怕失敗，一定要勇於挑戰」。

(中時 )