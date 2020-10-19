台中市西屯區大河里福德祠舉行土地公廟國際競圖，由日本籍芥隆之介與台灣建築師黃志瑞「Under a Roof」（垂降的大屋頂）脫穎而出。（盧金足攝）

全台唯一開國際標的土地公廟，西屯大河里福德祠將以總經費8888萬興建，創下豪宅級的土地公廟。（盧金足攝）

得獎作品透過屋頂從天到地垂降與大地融合，傳達將神帶到地面的概念，保留傳統宮廟屋頂又不失現代感的設計。（盧金足攝）

真奇「廟」！ 台中市西屯大河里土地公廟，從2014年籌辦國際競圖，由日本籍芥隆之介奪冠，因總經費八千多萬遲未動工，延宕六年後傳出好消息，興建台中國家歌劇院的麗明營造董事長吳春山19日表示，以8888萬承攬，不足費用由他募款，企業響應捐「光明燈」，讓最本土的土地公、土地婆站上國際舞台。

台灣很多公共建設都採國際競圖，台中市創全台之先，舉辦福德祠國際競圖，吸引日本、美國、台灣等9個國家，307件作品參賽，請來改建桃園第一航廈日本建築團紀彥當評審，由當時就讀日本大阪市立大學的芥隆之介與台灣建築師黃志瑞合作「Under a Roof」（暫譯：垂降的大屋頂）脫穎而出。

吳春山表示，廟方自備6600萬經費，興建經費8000多萬，經競標後，以8888萬元標得，不足2000多萬元，運用土地公廟主體建築，利用為空氣流通與光線導引的120個洞口，當成廟的「光明燈」，號召企業界認養1個20萬元，已有50人認養，還剩70個名額。

擁有興建台中國家歌劇院、故宮南院等重大工程經驗，吳春山說，不畏挑戰性高的工程，這座土地公廟位在水湳的黃金地段，希望8888萬元吉祥數字，為地方帶來繁榮，也給土地公一座國際級的廟宇。

台中市西屯區土地公廟身價不凡，位於7期的惠來里福德祠，周遭豪宅林立，占地500坪市價高達10多億元，地形被稱「田螺下陷穴」像聚寶盆，很多大老闆開黑頭車來拜拜，現在又出現國際競圖的土地公廟備受矚目。

西屯區大河里長陳資源說，土地公廟遷來以後，多年來都是鐵皮房子暫時安置，希望趕快興建讓土地公香火繚繞，庇佑地方，也能成為觀光景點。

百年歷史的大河里土地公廟，位在水湳經貿園區，面積266坪，區段徵收後分配近200坪土地，得獎作品透過屋頂從天到地垂降與大地融合，傳達將神帶到地面的概念，保留傳統宮廟屋頂又不失現代感的設計。

推動福德祠競圖的建築師戴育澤表示，土地公廟的造價，不輸七期豪宅，希望「家鄉的土地公廟自己選、自己蓋！」這座土地公廟將成為新地標。

(中時 )