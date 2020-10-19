桃園市青年事務局與桃園市社會企業中心、中央大學，將於27日舉辦2020桃園新創日，集結50組新創、社會企業團隊策展，邀請全台企業、加速器及創投參加創業日，打造桃園創業生態圈成為青年創業家們發揮的舞台。

青年局打造創業環境，建置青創指揮部、安東青創基地及新明青創基地，提供平價辦公室、共同工作空間、會議室等，也提供免費水電、網路支持，創業者大幅節省創業初期的成本，至今輔導超過130組新創團隊，並協助創業家取得超過1.4億元的早期資金。

若創業家正式投入產品研發，青年局協助申請各類研發補助，針對商品開發完成即將投入市場的創業團隊，群眾募資是最流行方式，統計今年1至9月，青年局協助新創團隊在募資平台取得超過2300萬元資金。

除了青創基地外，桃園市社會企業中積極發展社會企業，至今輔導66組社會企業團隊，除了提供租金及設備補助外，也提供社會企業創業諮詢、知識課程及各方資源鏈結，讓桃園市成為全球第三座、全台第一座進入社會企業認證體系之都市。

(中時 )