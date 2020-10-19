彰化縣微笑單車將於明年初到期，僅通勤學生族較常使用，營運長年虧損；彰化縣政府評估後將採現行系統續約，繼續推動綠色運具，目前已上網招標中。

彰化縣議會定期會開議首日，上午縣議員吳韋達發言關心公共自行車系統營運狀況，並建議應同步在場館、車站廣場增設單車停放架，供私人自行車停放，鼓勵更多縣民騎單車短程通勤。

YouBike微笑單車2014年1月7日啟用，委由捷安特公司營運，在彰化市、員林市和鹿港鎮有設置租用借還站點，68處有駐車樁的1.0系統站點，僅火車站、高中職校區外使用率較高，其他長期處於虧損狀態，縣府每年編列2千多萬元補貼廠商維運和民眾騎乘。

微笑單車啟用之初，前30分鐘租用費10元由縣府全額補助，以免費吸引、鼓勵民眾踴躍騎乘，果然成功衝高借用率，目前彰中、彰女、員中和員農等高中職周邊站點使用率頻繁，彰化火車站、員林火車站平均單月使用人次都達2萬人次，鹿港鎮多數站點幾乎形同閒置，一個月甚至未達10人次，顯示觀光機能不彰，仍以通勤為主。

吳韋達表示，綠色運具是全球潮流，但微笑單車卻長期虧損，廠商已無意在新鄉鎮或現有市鎮新設站點；現今新興共享單車系統很多元，建議縣府應在縣府、議會、圖書館等機關場館，或火車站、客運總站周邊設置自行車停放架，免得單車族永遠找不到車位，還得跟機車族爭搶車格或人行道空間。

工務處長林漢斌指出，早年縣立圖書館、縣府廣場都有設置大量自行車停放架，但微笑單車啟用後，停放架乏人問津，使用頻率銳減，因而陸續拆除；是否在火車站周邊再設置，在兼衡人本道路與市容美觀前提下，會再作評估。

城觀處長田飛鵬則表示，高雄市將投入5.6億元升級公共自行車系統，全台現行YouBike1.0系統，僅台北市有盈餘，其他都是虧損；財政考量下，原則上希望能延續公共自行車服務功能，私下也多方溝通，希望原廠商或其他有意願的廠商，都能踴躍來投標。

(中時 )